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О ситуации в Зайсане рассказал Бекшин

Главный санврач объяснил, что в таких случаях при планировании профилактических мероприятий специалисты всегда готовятся к худшему сценарию.

Фото : gdb.rferl.org24 февраля 2020, 17:09

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области нет граждан, которые болеют или у которых подозревается коронавирус, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

По Зайсану не то, что больной. Даже с подозрением на заболевание никто не зарегистрирован. Когда мы планируем профилактические мероприятия, то мы всегда готовимся к худшему, поскольку это воздушно-капельный процесс. Такая у нас тактика. Поэтому на сегодня в Восточно-Казахстанской области ни одного не только больного, но и с подозрением на коронавирус не зарегистрировано, — сказал Бекшин.

20 февраля аким ВКО Даниал Ахметов прибыл в Зайсан после того, как жители вышли на улицы, чтобы выразить возмущение слухами о решении властей обследовать больных коронавирусом в местной больнице. Глава области призвал не верить недостоверной информации. Позже, 24 февраля, в Зайсане сменился аким.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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