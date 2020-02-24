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Казахстанцы в желудках перевозили героин из Ирана - КНБ

В брюшной полости задержанных обнаружено и изъято 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка 1 кг (эквивалента 5 000 разовых доз), стоимостью 50 миллионов тенге.

Фото : КНБ РК24 февраля 2020, 17:58

О задержании наркокурьеров с крупной партией героина в международном аэропорту Актау сообщили в КНБ, передает zakon.kz.

В начале февраля 2020 года Комитетом национальной безопасности в международном аэропорту Актау задержаны трое граждан Казахстана по факту организации контрабанды из Ирана наркотического вещества "героин", провозимого в желудке задержанных, - сказано в сообщении КНБ РК.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий в брюшной полости задержанных обнаружено и изъято 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка 1 кг (эквивалента 5 000 разовых доз), стоимостью 50 миллионов тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 и ст.286 ч.2 п.4 и ч.4 УК РК. Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.


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