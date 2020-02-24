"Барыс" одержал победу на выезде
Казахстанский клуб вышел на второе место в Восточной конференции.
Фото : ХК "Барыс"24 февраля 2020, 18:05
Хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Адмиралом" в КХЛ, сообщает zakon.kz.
Казахстанцы одолели соперника со счетом 3:1. За "Барыс" шайбами отметились Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов.
"Барыс" набрал 84 очка и вышел на второе место в Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет 26 февраля в Хабаровске против "Амура".
"Адмирал" – "Барыс" – 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).
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