"Барыс" одержал победу на выезде

Казахстанский клуб вышел на второе место в Восточной конференции.

Хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над "Адмиралом" в КХЛ, сообщает zakon.kz.

Казахстанцы одолели соперника со счетом 3:1. За "Барыс" шайбами отметились Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов.

"Барыс" набрал 84 очка и вышел на второе место в Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет 26 февраля в Хабаровске против "Амура".

"Адмирал" – "Барыс" – 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).

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