В Алматы обсудили новый кодекс о здоровье

К депутатам поступило почти 800 предложений.

В Алматы прошел круглый стол по обсуждению проекта нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", который сейчас находится в Мажилисе, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Елжан Биртанов, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, депутат Мажилиса Парламента Зауреш Аманжолова, уполномоченный по правам детей Аружан Саин, представители неправительственного сектора, профсоюзных, медицинских организаций страны, эксперты, лидеры общественного мнения и представители средств массовой информации.

Как отметил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, сфера здравоохранения является одной из приоритетных отраслей, которой государство уделяет особое внимание.

Спикеры подробно обсудили предлагаемые правки в кодекс, которые сейчас бурно обсуждаются в обществе. По их словам, проект закона был разработан с учетом мирового опыта и специфики нашего государства, и в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

- Впервые проект кодекса был опубликован на сайте Министерства здравоохранения год назад, - говорит глава этого ведомства Елжан Биртанов. – И нынешние общественные слушания – уже десятые. Мы собрали более трех тысяч поправок и предложений. Хочется особенно поблагодарить рабочую группу при Мажилисе, НПО, которые приняли активные участие в формировании поправок с целью совершенствования норм кодекса на основе мнения населения

Участники круглого стола считают, что в результате принятия проекта нового Кодекса ожидается широкий эффект в виде укрепления и сохранения здоровья нации, усиления солидарной ответственности граждан за свое здоровье, повышения доступности и качества медицинской помощи, усиления контроля за качеством оказываемых медуслуг, повышения качества подготовки медкадров, развития меднауки, цифровизации здравоохранения.

- В обсуждении этого кодекса все принимают участие - и население, правительство, и общественные организации, - комментирует депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова. - Кодекс - один из главных документов нашей страны, в том числе в системе здравоохранения, потому что здоровье касается каждого человека.

Как сообщила депутат, в Мажилисе была создана рабочая группа, куда вошли 53 человека. Среди них не только парламентарии, но и представители общественности, НПО, эксперты. "Обсуждение проходит бурно, профессионально, в основном в онлайн-режиме и каждый может посмотреть, какие вопросы обсуждаются", - отметила Аманжолова.

На сегодня проведены 24 заседания рабочей группы, всего к депутатам по кодексу поступило 791 предложение. Из них около 600 приняты, примерно 200 находятся на доработке, над остальными идет работа. Но предложения еще продолжают поступать в рабочую группу.

Кроме того, сообщила депутат, есть второй законопроект о здоровье народа и системе здравоохранения, по которому уже поступило около ста предложений и мажилисмены их тоже рассматривают. Основные моменты кодекса обсуждаются не только в рабочих группах Мажилиса, но и в регионах, куда после нового года выезжали депутаты. Поступившие к ним многочисленные предложения они включили в обсуждение.

Аналогичная встреча с населением и с медицинской общественностью ВКО была проведена и председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным, и там тоже поступали предложения по кодексу.

- То есть это контроль на уровне самого председателя Мажилиса, - подчеркнула Зауреш Аманжолова. - И буквально в пятницу у нас было обсуждение данного кодекса на заседании фракции партии Нур Отан.

Торгын Нурсеитова

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