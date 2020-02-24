Казахстанским школам не хватает 600 тысяч кв. м. площадок для занятий физкультурой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам депутата Гульшары Абдыкаликовой, почти треть казахстанских школ не имеют спортзалов. Большая часть денег из госбюджета, предусмотренного на спорт, уходит на футбол.

Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах - Канаде, Австралии и Японии - этот показатель достиг 60%. В Алматинской, Костанайской области были закрыты детско-подростковые клубы. В отдельных городах 27% школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом. К сожалению, нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений, - заявила она.