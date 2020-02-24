Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:56 24.02.2020

Почти треть казахстанских школ не имеют спортзалов

Pixabay Pixabay
И только треть населения страны занимается спортом.

Казахстанским школам не хватает 600 тысяч кв. м. площадок для занятий физкультурой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам депутата Гульшары Абдыкаликовой, почти треть казахстанских школ не имеют спортзалов. Большая часть денег из госбюджета, предусмотренного на спорт, уходит на футбол.

Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах - Канаде, Австралии и Японии - этот показатель достиг 60%. В Алматинской, Костанайской области были закрыты детско-подростковые клубы. В отдельных городах 27% школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом. К сожалению, нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений, - заявила она.

Редакция Zakon.kz
Как изменился налог на легковые авто в 2022 году
02.01.2022
Новорожденного в тяжелом состоянии забрали на вертолете из села в ВКО
02.01.2022
Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене
03.01.2022
Алимханулы заявил о готовности перед боем за титул чемпиона мира
02.01.2022
Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости