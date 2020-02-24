Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Китайский посол рассказал о разработанной вакцине против коронавируса

Ей требуются дополнительные испытания.

Фото : Pixabay24 февраля 2020, 19:13

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР разработали вакцину против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса - это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки, - рассказал посол.

По его словам, с эпидемией коронавируса будет покончено в марте.

В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией. Кроме центра эпидемии (в Ухане) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта, - утверждает посол.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты