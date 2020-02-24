Китайский посол рассказал о разработанной вакцине против коронавируса
Ей требуются дополнительные испытания.
Фото : Pixabay24 февраля 2020, 19:13
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР разработали вакцину против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса - это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки, - рассказал посол.
По его словам, с эпидемией коронавируса будет покончено в марте.
В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией. Кроме центра эпидемии (в Ухане) в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта, - утверждает посол.
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