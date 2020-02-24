Цена на золото обновила максимум
На фоне коронавирусной эпидемии.
Фото : Pixabay24 февраля 2020, 19:51
Цена на золото увеличилась до $1690 за тройскую унцию сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, был обновлен максимум, зафиксированный 19 февраля по результатам торгов.
В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $ 1 690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1 691,7.
19 февраля стоимость золота поднялась выше $1 600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года.
Специалисты объясняют рост цены на золото эпидемией коронавируса в Китае.
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