Цена на золото обновила максимум

На фоне коронавирусной эпидемии.

Цена на золото увеличилась до $1690 за тройскую унцию сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, был обновлен максимум, зафиксированный 19 февраля по результатам торгов.

В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $ 1 690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1 691,7.

19 февраля стоимость золота поднялась выше $1 600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года.

Специалисты объясняют рост цены на золото эпидемией коронавируса в Китае.

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