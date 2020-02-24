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Большая часть американцев уверенны в переизбрании Трампа

И почти все республиканцы не сомневаются во втором сроке миллиардера.

Фото : Pixabay24 февраля 2020, 20:06

Почти две трети граждан США уверенны в победе президента Соединенных Штатах на выборах президента страны, сообщает zakon.kz.

Согласно опросу телеканала CBS и исследовательской службы YouGov, 65% респондентов среди 10 тысяч избирателей считают, что Трамп "определенно" или "вероятно" победит на грядущих выборах, вне зависимости от личных предпочтений. 35% американцев считают, что он "вряд ли" или "определенно нет" выиграет.

90% сторонников Республиканской партии не сомневаются в переизбрании Трампа на второй срок. С этим согласны более трети демократов.

Всего 60% опрошенных определились с кандидатом, за которого проголосуют в ноябре


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