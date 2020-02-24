В Казахстане свыше 3 тысячам человек нужна пересадка органов

70% из них нужна почка

На круглом столе gо обсуждению проекта нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» спикеры обсудили вопросы трансплантологии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Касательно презумпции согласия на изъятие органов и тканей у умершего человека в проекте Кодекса предусматривается, что при жизни человек сам решает вопросы посмертного донорства.

Изъятие органов и тканей у посмертного донора при трансплантации не допускается, если медицинская организация на момент изъятия поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни заявило о своем несогласии.

В случае отсутствия прижизненного волеизъявления человека право письменно заявить о своем несогласии на изъятие его органов, тканей имеют супруг (супруга), при отсутствии — один из близких родственников.

Трансплантация нужна. Это показывают достижения медицины. Как и любая страна мы гордимся, что в Казахстане трансплантология достигла определенных результатов. У нас есть талантливые хирурги, которые проводят операции. Но последние годы донорство очень уменьшилось. Этот показатель ухудшился. На сегодняшний день в нашей стране более 3 200 человек нуждаются в трансплантологии, 70% из них нужна почка. Около 250 это дети. И самое главное, у нас есть потенциал, - заявила руководитель рабочей группы Зауреш Аманжолова.

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