Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Нур-Султане ожидается сильный буран

Ветер усилится до 23 метров в секунду.

Фото : Pixabay24 февраля 2020, 20:37

В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Ожидается, что в Нур-Султане 26-27 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Также столицу ожидает сильный гололед и сильная метель.

Прогноз погоды в Нур-Султане на 25 февраля: днем -12°, преимущественно облачно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты