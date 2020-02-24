В Нур-Султане ожидается сильный буран

Ветер усилится до 23 метров в секунду.

В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Ожидается, что в Нур-Султане 26-27 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Также столицу ожидает сильный гололед и сильная метель.

Прогноз погоды в Нур-Султане на 25 февраля: днем -12°, преимущественно облачно.

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