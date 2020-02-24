Гражданин Китая умер в Атырауской области

Накануне он себя плохо чувствовал.

На территории стройплощадки Интегрированного газохимического комплекса на Карабатане (Атырауская область) умер гражданин Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

50-летний мужчина накануне вечером плохо себя почувствовал и обратился в медицинский пункт, где ему диагностировали повышение артериального давления и оказали медицинскую помощь. Утром на пути в столовую он вновь почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. Медики констатировали, что смерть произошла из-за нарушения мозгового кровообращения.

Согласно результатам вскрытия, причина смерти - острое нарушение мозгового кровообращения. У умершего не было симптомов коронавируса – высокой температуры, кашля или боли в горле.

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