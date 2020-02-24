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Автомобиль протаранил участников карнавала в Германии

Водитель задержан.

Фото : Daily Star24 февраля 2020, 21:29

Неизвестный совершил наезд автомобилем на участников карнавала, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Star.

Карнавал проходил в немецком городе Фолькмарсен. В результате произошедшего были травмированы по меньшей мере 30 человек.

Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан.


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