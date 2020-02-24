В Алматы обнаружили нарколабораторию

Изъято 8,5 кг марихуаны.

Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом по оперативной информации выявлен факт произведения и распространения наркотических средств, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было изъято 8 спичечных коробков с наркотическим веществом “марихуана”, установленные актами экспертизы. Данный факт сбыта наркотических веществ зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 1 УК РК.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий у задержанного 47-летнего сельского жителя Илийского района в ходе санкционированного обыска на втором этаже жилого дома обнаружена целая лаборатория по выращиванию, приготовлению и распространению наркотических веществ “марихуана”. Второй этаж его дома, с целью создания микроклимата, дополнительно отапливался при помощи солнечных батарей, – рассказал начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

При проведении обыска обнаружено и изъято 47 кустов растений, весом около 26 кг, 295 свертков и два мешка готовой “марихуаны”, весом 8,5 килограмм. Факт культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном размере, зарегистрирован в ЕРДР по ст.ст. 300 ч. 1, 296 ч. 4 УК РК. Подозреваемый, давший признательные показания, водворен в изолятор временного содержания.



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