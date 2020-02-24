Президент Польши обвинил Россию в оккупации Крыма, Донецка и Луганска

Также он заявил, что РФ не заслуживает доверия.

Фото : Jakub Szymczuk / KPRP

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором в отношении Украины, передает zakon.kz со ссылкой на Sieci. Россия является агрессором на Украине. Она не остановилась, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам, - утверждает польский президент. Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран. Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится, - отметил Дуда. Также глава Польши прокомментировал присутствие войск НАТО над Вислой (Польша). Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агерсии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо, - добавил Дуда.

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