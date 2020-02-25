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В Мангистауской области закрыли 24 сайта по продаже наркотиков

Штраф составляет свыше полутора миллиона тенге.

Фото : Pixabay25 февраля 2020, 00:52

В 2020 году в Мангистауской области выявлено и закрыто 24 сайта, размещавших рекламу продажи наркотических веществ, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Создание подобных сайтов квалифицируется, как пропаганда и незаконная реклама наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

Что касается тех, кто занимается распространением наркотиков, то их привлекают по статье 291 за сбыт к уголовной ответственности.

В Западно-Казахстанской области прокуратура заблокировала восемь сайтов по продаже наркотиков.


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