В Мангистауской области закрыли 24 сайта по продаже наркотиков

Штраф составляет свыше полутора миллиона тенге.

В 2020 году в Мангистауской области выявлено и закрыто 24 сайта, размещавших рекламу продажи наркотических веществ, сообщает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Создание подобных сайтов квалифицируется, как пропаганда и незаконная реклама наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

Что касается тех, кто занимается распространением наркотиков, то их привлекают по статье 291 за сбыт к уголовной ответственности.

В Западно-Казахстанской области прокуратура заблокировала восемь сайтов по продаже наркотиков.

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