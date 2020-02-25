Итальянцы скупают все продукты из-за коронавируса

Первыми с полок пропали макароны, кофе и шоколадная паста.

Из-за вспышки коронавируса в Италии началась массовая скупка продуктов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Corriere della sera.

Итальянцы в панике массово скупают продукты - первым делом они разобрали макароны, кофе и шоколадную пасту.

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. На карантин закрыли несколько городов.

В проблемных регионах также возник дефицит масок для лица и других средств личной защиты.

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