Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна.

Фото : интерфакс25 февраля 2020, 08:23

Большинство украинцев, который находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не выразили желания эвакуироваться в Украину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на Украину, - цитирует украинско радио заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко.

На лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.

Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт, - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, - отметил Коваленко.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты