Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна.

Большинство украинцев, который находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не выразили желания эвакуироваться в Украину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на Украину, - цитирует украинско радио заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко.

На лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.

Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт, - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, - отметил Коваленко.

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