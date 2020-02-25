Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину
Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна.
Большинство украинцев, который находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не выразили желания эвакуироваться в Украину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на Украину, - цитирует украинско радио заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко.
На лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.
Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт, - сообщил представитель МИД.
По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.
Вопрос, возвращения на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, - отметил Коваленко.
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