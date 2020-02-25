Триумф борцов на чемпионате Азии: в федерации рассказали о шансах в Токио

В федерации борьбы прокомментировали итоги чемпионата Азии в Нью-Дели.

На завершившемся в Индии континентальном первенстве по трем стилям олимпийской борьбы – греко-римской, вольной и женской представители Казахстана смогли войти по итогам чемпионата в призовую тройку. Наши команды по вольной, греко-римской и женской борьбе в общей сложности завоевали 19 наград. Большую часть принесли женщины - на их счету 8 медалей разного достоинства. Причем, впервые с 2014 года были завоеваны золотые медали. На счету "классиков" 5 медалей, активе "вольников" - 6. Чемпионами Азии из Казахстана стали "классик" Тамерлан Шадукаев, женщины Жамила Бакбергенова и Татьяна Ахметова-Аманжол, а также "вольники" Данияр Кайсанов и Юсуп Батырмурзаев. Свое мнение о таком мощном результате и шансах на успех в Токио-2020 высказал корреспонденту zakon.kz генеральный секретарь республиканской федерации борьбы Анатолий Волоха.

- Прошедший чемпионат Азии являлся официальным стартом и от того вдвойне приятно что наши ребята продемонстрировали волю к победе и показали достойный результат. Хочу поздравить всех медалистов и тренеров с таким успешным чемпионатом Азии! Особенно порадовали наши девушки, сумевшие составить серьезную конкуренцию признанным лидерам. По сравнению с прошлогодним чемпионатом Азии (4 бронзовые медали) подопечные Гюзель Манюровой совершили большой шаг вперед.

Татьяна Ахметова уступая в финальной встрече двукратной чемпионки мира Маю Мукаида из Японии со счетом 0:8, в казалось бы уже проигранной схватке все же вырвала победу и тем самым произвела настоящий фурор. Татьяна совершила просто героический поступок, одолев титулованную японку и став 4-кратной победительницей азиатского первенства. Выше похвал проявила себя Жамиля Бакбергенова. Наша спортсменка сумела в упорной борьбе победить всех конкуренток и взобраться на высшую ступень пьедестала почета.

Девушки занявшие третьи места (Валентина Исламова, Марина Зуева, Алтынай Сатылган, Мадина Бакбергенова и Эльмира Сыздыкова) также старались выложиться и принести стране столь ценные награды азиатского первенства.

- Анатолий Иванович, ожидали ли вы, что все три наши сборные окажутся по итогам чемпионата Азии в лидирующей тройке?

- Мы всегда ожидаем от наших ребят успешных выступлений и прошедший чемпионат Азии не был исключением. Борцы греко-римского и вольного стиля подтвердили свои притязания быть лидерами на континенте. Я думаю, что на квалификационных соревнованиях нам удастся добрать недостающих олимпийских лицензий и планомерно подготовиться к Токио-2020.

Ни для кого не секрет что в нашей стране развитию спорта уделяется повышенное внимание, спорт высших достижений находится под пристальным вниманием Национального олимпийского комитета и государственных органов управления. Благодаря всемерной поддержке этих структур, а также высшего руководства республиканской федерации борьбы наши спортсмены плодотворно готовятся к ответственным состязаниям на самых современных спортивных базах. Большую работу проводят Даулет Турлыханов (вице-президент казахстанской федерации, куратор греко-римской борьбы) и Ерлан Кожасбай (вице-президент республиканской федерации, куратор вольной борьбы).

- Все казахстанцы с нетерпением ожидают золотой олимпийской награды. Есть ли у нас реальные шансы, чтобы побороться за медаль высшей пробы на приближающихся главных стартах планеты?

- В спорте всегда нужно ставить высокие цели, и амбиции должны быть здоровыми. У нас есть все предпосылки рассчитывать на своих борцов. Чемпионат мира в Нур-Султане показал, потенциал у наших ребят имеется.

В отдельных схватках казахстанцы окажут должное сопротивление мировым лидерам. На Олимпиаде основополагающую роль будет играть госпожа удача, ведь даже пятикратные чемпионы мира не могут похвастаться наградой главных стартов планеты.

Примеров можно привести много когда явные фавориты не могли подтвердить реноме сильнейшего в рамках олимпийского турнира.

Подготовил Альберт Ахметов

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