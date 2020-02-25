Мамин о предстоящих паводках: Всем акимам взять ситуацию на контроль

По республике требуют ремонта 463 гидротехнических сооружений.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена готовность государства к предстоящему паводковому периоду, передает zakon.kz.

Как отмечается на сайте главы правительства, о предпаводковой ситуации и предпринимаемых мерах по предупреждению и устранению паводковых угроз доложил министр внутренних дел Е. Тургумбаев, состоянии гидротехнических сооружений в бассейнах рек – министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, подготовке дорожной инфраструктуры – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, мерах по недопущению подтопления населенных пунктов – акимы Акмолинской области Е. Маржикпаев, Карагандинской области – Ж. Касымбек, г. Нур-Султан – А. Кульгинов.

По данным РГП "Казгидромет", объемы влагозапасов выше среднемноголетних норм в бассейнах равнинных рек Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также горных рек Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областей. Отмечается высокая наполняемость водохранилищ в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях. По республике требуют ремонта 463 гидротехнических сооружений.

В целях подготовки к паводковому периоду текущего года осенью 2019 года регионами проведена работа по строительству и ремонту 163 км защитных дамб, берегоукреплению, дноуглублению, выпрямлению 330 км русел паводкоопасных рек, устройству 116 км водоотводных каналов, очищению 2006 км каналов, арыков и 10314 ед. водопропускных сооружений под авто и ж/д мостами.

Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 13,5 тыс. тонн ГСМ, 152,6 тыс. тонн инертных материалов, 840 тыс. мешкотары и 47 тонн взрывчатки, из населенных пунктов вывезено более 8,8 млн куб. м снега. Подготовлено 1707 пунктов приема эвакуируемого населения, обновлены маршруты эвакуации, сформирована группировка сил и средств МВД общей численностью 9 тыс. человек и 1730 ед. техники. Проводится обучение и информирование населения.

На контроль взяты 464 опасных участка автомобильных дорог, 66 мостов и 852 водопропускных труб, на которых закреплено 883 ед. дорожно-эксплуатационной техники. Проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений.

По прогнозам ожидается таяние очень большого объема снега в центральной, северной, восточной части республики. Поэтому, всем акимам с сегодняшнего дня взять на личный ежедневный контроль ситуацию. Мобилизовать все необходимые средства и технику для вывоза снега, в том числе из сельских населенных пунктов. Обеспечить расчистку русел рек, стоков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб. Соответствующим службам МВД и Министерства экологии также наладить четкий мониторинг и контроль, — сказал Мамин.

Глава правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития организовать круглосуточный контроль за недопущением переливов на автотрассах республиканского значения и на железнодорожных путях, обеспечить пропуск паводковых вод через водопропускные трубы.

Министерству экологии с учетом прогнозных данных определить безопасные объемы заполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости принять меры по заблаговременному опорожнению водохранилищ, — сказал Мамин.

Премьер-министр поручил МВД совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов создать соответствующие штабы, обеспечить полную готовность сил и средств, в том числе систем оповещения населения, к возможным чрезвычайным ситуациям.

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