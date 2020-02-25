14 лет проведет за решеткой татуировщик, убивший свою клиентку

Отбывать срок Фати Омаров будет в тюрьме максимальной безопасности.

В Алматинской области осудили мастера тату, который убил свою клиентку. Его приговорили к 14 годам тюрьмы. Кроме того, преступника обязали выплатить семье своей жертвы свыше 7 миллионов тенге, а также возместить все процессуальные издержки, передает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Отбывать срок Фати Омаров будет в тюрьме максимальной безопасности. А вот его сообщника оставили на свободе. Но на 4 года ему ограничили передвижение.

Антон Дерябин скрыл преступление и помог другу спрятать тело.

Напомним, осенью в Алматинской области пропала мать двоих детей. Ее искали неделю. Оказалось, женщина была уже мертва. Ее убил мастер тату. Сабина Абдуалиева пришла к своему знакомому в салон за новой татуировкой. Между ними завязалась ссора. Фати Омаров пять раз ударил девушку гирей по голове. Вместе с приятелем вывез тело в горы и закопал. А машину своей жертвы сжег.

Перед оглашением приговора преступники свою вину признали и попросили прощения.

Я прошу у родных погибшей прощения. И у матери прошу прощения – у своей, что оставил ее в такое трудное время, когда ей нужна моя помощь. Прошу, простите меня, - сказал Фати Омаров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!