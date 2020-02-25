Получит ли Bek Air доступ к полетам, рассказали в КГА

Решение по допуску Bek Air к полетам будет принимать Авиационная администрация Казахстана.

В кулуарах правительства председатель Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев прокомментировал вопрос возврата авиакомпании Bek Air к авиаперевозкам, передает корреспондент zakon.kz.

Тут вопрос к процедурам. В настоящее время полная инспекционная проверка Bek Air практически завершена. Есть отчет - согласно установленным процедурам у компании есть право сейчас сформировать план корректирующих действий. То есть если этот план корректирующих действий будет удовлетворительным, то у авиакомпании есть возможность устранить все имеющиеся замечания в течении полугода. Если этого не происходит, то уже дальше вступает процесс отзыва. Но при этом хочу подчеркнуть, что на это время деятельность компании будет приостановлена до полного удовлетворения всех замечаний, - сказал Ластаев.

При этом, по его словам, замечания к авиакомпании "очень критичны", поэтому возникает вопрос, насколько они устранимы.

Есть установленные законодательством процедуры. Соответственно, мы должны руководствоваться ими, но при этом замечания уже были озвучены. Они очень критичны. Их устранение, на самом деле, это очень серьезный вопрос, насколько они устранимы, там масса критических замечаний, - пояснил глава Комитета.

Также он добавил, что решение по допуску Bek Air к полетам будет принимать Авиационная администрация Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!