Назначен новый заместитель акима Шымкента

Соответствующее распоряжение подписал аким Шымкента.

В Шымкенте назначен новый заместитель акима. Им стал назначен Алмасбек Мамытбеков, передает zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал аким Шымкента.

Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков родился в 1969 году, образование высшее, по специальности - учитель географии и биологии, экономист.

Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре "Казахстан". В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкента. Возглавлял управление внутренней политики ЮКО, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя ЮКО филиала партии "Nur Otan", акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.

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