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ОПГ "Сарыагашские" ликвидирована в Туркестанской области

Задержаны 13 человек. Полицейские выясняют причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

Фото : 24.kz25 февраля 2020, 10:18

Сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ по Туркестанской области задержана организованная преступная группа "Сарыагашские", передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, на приграничном пропускном посту "Капланбек", расположенном в г. Сарыагаш, они длительное время вымогали у водителей грузоперевозок стран СНГ деньги в сумме от 15000 до 50000 тенге за проезд через пост.

За проезд в Республику Узбекистан в случае отказа члены организованной преступной группы угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стекла и прокалывали шины от грузовых автомашин, рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 13 подозреваемых, все они жители Туркестанской области.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК (вымогательство). Подозреваемые арестованы.

В качестве вещественных доказательств изъяты ружье, нож и деньги. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.


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