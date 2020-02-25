Всем пострадавшим в крушении самолета Bek Air выплатили компенсацию

Сейчас производятся выплаты по линии страховой компании.

В кулуарах правительства председатель Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев рассказал, что всем пострадавшим в крушении самолета авиакомпании Bek Air компенсация от государства уже выплачена, в данное время производится выплата со стороны страховой компании, передает корреспондент zakon.kz.

Те выплаты, которые были пострадавшим положены со стороны государства, они выплачены. Там 52 человека, пострадавших. Им произведены все выплаты. Сейчас проводятся страховые выплаты. Компания Аманат Иншуранс, насколько я знаю, на сегодня те, кто обратился все или в процессе, или уже получили необходимые выплаты по страховым случаям, - сказал Ластаев.

Он уточнил, что в случае с выплатами от страховой компании все зависит от того собран ли необходимый пакет документов.

Что касается страховых компаний - это зависит от перечня документов, которые предоставляются. Там есть перечень документов соответственно по предоставлению их страховая компания обязуется полностью выплатить все необходимые суммы. Мы этот вопрос на контроле держим, - заверил глава Комитета.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан потерял при взлете высоту и столкнулся с двухэтажным домом. Погибло 12 человек. Спустя некоторое время после выписки из больницы скончался пилот этого самолета.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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