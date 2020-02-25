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Крушение самолета Bek Air: За возвратом денег обратились всего 100 человек

Частично стоимость билетов уже возвращена.

Фото : lada.kz25 февраля 2020, 10:37

После приостановки деятельности Bek Air, всего 100 человек обратилось с требованием вернуть деньги за билеты. Их просьба частично удовлетворена, сообщил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, передает корреспондент zakon.kz.

Частично стоимость билетов возвращена. В настоящее время по тем людям, которым компания до сих пор не возвратила стоимость, Комитет по защите прав потребителей подал исковое заявление в суд на возврат, возмещение этой стоимости, - сказал Ластаев в кулуарах правительства.

Он добавил, что за возвратом обратились порядка 100 человек.

Это те, кто обратились именно за компенсацией. Еще 500 человек на базе нашей горячей линии колл-центра были проконсультированы и тоже формируют пакет документов тоже в рамках этого искового заявления, - заключил глава Комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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