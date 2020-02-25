В Китае гражданин Швеции осужден на 10 лет

Китайские власти обвинили его в раскрытии государственной тайны.

Народный суд средней ступени китайского города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян в ходе слушаний приговорил гражданина Швеции китайского происхождения Гуй Миньхая к 10 годам тюремного заключению, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Народный суд средней ступени китайского города Нинбо 24 февраля публично огласил решение, согласно которому Гуй Миньхай был признан виновным по обвинению в незаконной передаче (разведывательной – ред.) информации за границу. Он приговорен к 10 годам тюремного заключения и на 5 лет лишен всех политических прав, - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Гуй Миньхай признал свою вину и не намерен подавать апелляцию.

Гуй Миньхай, натурализованный гражданин Швеции китайского происхождения, является совладельцем книжного магазина в Гонконге. Он пропал в 2015 году из своего дома в Таиланде, вскоре выяснилось, что он находится в тюрьме в Китае. Китайские власти обвинили его в раскрытии государственной тайны. Его дочь, Ангела Гуй, гражданка Швеции, ведет активную кампанию за освобождение отца.

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