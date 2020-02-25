В Алматы пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Квартира на третьем этаже бывшего общежития горела открытым пламенем.

В Алматы 25 февраля в 00:39 ночи пожарные расчеты ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Ауэзовском районе, мкр.3, д.39"Б", там горела квартира, передает zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС, квартира на третьем этаже бывшего общежития горела открытым пламенем.

Сильному задымлению, возникшему на 3 и 4 этажах, способствовала коридорная планировка здания, создалась высокая температура, что заблокировало выходы из всех квартир и отрезало пути эвакуации. Возникла угроза перехода огня на соседние помещения. Руководителем тушения пожара было принято решение организовать спасательные работы. С подъезда дома было эвакуировано 40 человек, из которых 10 детей, - рассказали в ДЧС.

Жители дома подсказали пожарным, что в квартире на четвертом этаже остались люди. Немедленно в окно 4-го этажа пожарными СПЧ № 1 была установлена трехколенная лестница и спасен ребенок 2010 года рождения, следом помогли спуститься и ее отцу.

Пожар ликвидировали менее, чем за полчаса - в 01.15. Как оказалось, горели домашние вещи на площади 10 кв.м., от теплового воздействия лишь оплавились входные двери соседних квартир.

За помошью к сотрудникам скорой медицинской помощи обратились двое жителей дома - мужчина 1955 г.р и женщина 1997 г.р (отпущена домой).

Принятыми мерами удалось отстоять соседние квартиры и не допустить гибели людей. На тушение пожара задействовано было 6 единиц техники и 18 сотрудников ДЧС, Управлением полиции Ауэзовского района организовано оцепление периметра здания, охваченного пожаром, обеспечен правопорядок, - отметили в департаменте.

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