В Казахстане производство бензина выросло, а дизеля - сократилось

Производство бензина увеличилось на 13%, а дизеля — сократилось на 1%.

Объем добычи сырой нефти в январе текущего года составил 6,85 млн тонн — на 1% меньше, чем в январе 2019-го, сообщает zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

В целом же за январь–декабрь 2019 года объем добытой сырой нефти составил 78,6 млн тонн — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Как отмечается, в денежном выражении объем добытой сырой нефти в январе 2020 года составил 1,02 трлн тенге, против 999,6 млрд тенге в январе 2019-го.

Объем добычи сырой нефти за январь–декабрь 2019 года составил 12,3 трлн тг, против 12,2 трлн за аналогичный период 2018-го.





Производство бензина в январе 2020 года впервые превысило объем производства дизельного топлива: 426,6 тыс. тонн против 390,6 тыс. тонн, - отмечают аналитики.

При этом объем выпуска бензина вырос по сравнению с январем прошлого года на 12,6%, производство дизельного топлива, наоборот, сократилось на 1,3%.

Бензин марки АИ-92 за январь вырос в цене на 2,9%, до 151 тенге за литр; АИ-95 — на 1,4%, до 172,4 тенге, АИ-98 — на 1,7%, до 190,9 тенге за литр.

Зимнее дизельное топливо подорожало за месяц на 0,9%, до 277,2 тенге за литр, а цена летнего дизельного топлива осталась без изменений — 193 тенге за литр.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2020 года увеличили ставки на акцизы на бензин и дизельное топливо. Акциз на оптовую реализацию бензина производителями увеличился с 10,5 тыс. тенге за тонну до 24,435 тыс. тенге за тонну, а на розничную реализацию производителям бензина — с 11 тыс. до 24,935 тыс. тенге. Постановление введено в действие с 1 января 2020 года.

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