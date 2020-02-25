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Пять дней искали подростка из Туркестанской области, пока он развлекался в Алматы

Он арендовал съемную квартиру.

Фото : пресс-служба25 февраля 2020, 11:32

Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего подростка в Алматы, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, 17-летний подросток 14 февраля вышел от родственников в неизвестном направлении и не вернулся.

Спустя пять дней полицейские установили, что пропавший подросток находится в Алматы.

В ходе следствия выяснилось, что несовершеннолетний несколько месяцев назад работал в поселке, где живут его родственники, а 14 февраля поехал туда за зарплатой. После получения денег, подросток выехал в сторону Шымкента, а спустя два дня уехал в Алматы, где гулял три дня, арендовав съемную квартиру, - отметили в ведомстве.


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