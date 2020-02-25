Начальник склада воровал сухпайки и продавал солдатам

В результате в продовольственном складе войсковой части образовалась недостача имущества на общую сумму 8 951 022 тенге.

В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении начальника склада продовольственной службы, передает zakon.kz.

Его обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст.189 УК РК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что военнослужащий C., являясь должностным лицом, начальником склада продовольственной службы воинской части, в период времени с сентября 2018 года по май 2019 года похитил с продовольственного склада вверенные ему индивидуальные рационы питания в количестве 3 900 комплектов, которые в дальнейшем полностью растратил, путем их незаконного сбыта своим сослуживцам, под видом списанной с баланса части имущества, - сообщили в пресс-службе военного суда Семейского гарнизона.

В результате в продовольственном складе войсковой части образовалась недостача имущества на общую сумму 8 951 022 тенге.

"Приговором военного суда Семейского гарнизона С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст.189 УК РК и назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, без конфискации имущества. Лишен воинского звания "сержант". Также взыскан с С. принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей, в сумме 50500 тенге", - сообщили в суде.

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