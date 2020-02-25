Шпионские настольные часы продавал алматинец

В дни проведения ОПМ на территории Алматы всего выявлено пять преступлений в сфере информатизации и связи. По всем фактам подозреваемые задержаны.

В Алматы финишировала республиканская отработка "Контрафакт". В рамках ОПМ был выявлен факт продажи шпионской техники, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, специальное техническое средство выставил на продажу 51-летний мужчина.

В результате спецоперации техническое средство для негласного получения аудио-видео информации, закамуфлированное под настольные часы, со слотом для флеш-карты и зарядным usb устройством, изъято. По нему назначена экспертиза,- сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Во время отработки также пресечена преступная деятельность двух человек, которые, используя популярную интернет-площадку, выставляли фиктивные объявления об аренде несуществующих элитных квартир. До показа жилья они просили внести задаток через электронный перевод. В итоге все заканчивалось сменой номеров и удалением объявления. Сейчас оба подозреваемых установлены и привлечены к уголовной ответственности.

В дни проведения ОПМ на территории Алматы всего выявлено пять преступлений в сфере информатизации и связи. По всем фактам подозреваемые задержаны.

Сейчас большая часть преступлений совершается дистанционно, посредством Интернета: стороны продают, покупают, не видя друг-друга, делятся персональными данными, документами, банковскими счетами. Хотя это небезопасно и, как показывает практика, является не надежной формой заключения каких-либо сделок. К примеру, на днях была задержана гр.С., 1990 г.р., которая находила в социальной сети интернет-магазины, затем под предлогом того, что хочет приобрести какой-либо товар, просила отправить ей данные карты, якобы, для перевода оплаты. Получив данные, заполняла заявку на получение микрокредита. После оформления микро-кредита деньги поступали держателю карты. Женщина, ссылаясь на то, что нечаянно перевела сумму больше, чем необходимо, просила продавцов перевести остаток ей обратно на "Киви" кошелек, - рассказал Зиадин.

В другом случае мужчина через соцсети, с применением "VPN" соединения, на протяжении длительного времени, выдавая себя за сотрудника микрокредитной организации, угрожал потерпевшей распространяем видеозаписи порнографического характера, на которой она, якобы, присутствует.

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