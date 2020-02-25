Что нужно Министерству обороны для лучшего отбора призывников

Армия и призывники – это стратегический вопрос безопасности государства.

Министерство обороны предлагает включить дополнительные методы обследования для юношей приписного возраста (16-17 лет) во время скринингового осмотра. Об этом депутатам мажилиса рассказал заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его мнению, дополнительное обследование (ультразвуковое исследование щитовидной железы, органов брюшной полости и мочевыводящих путей, и по показаниям – ЭХО-кардиографию, исследование крови на гормоны) позволят органам здравоохранения на этапе приписки к призывным участкам выявлять юношей со скрыто протекающими заболеваниями (без клинических проявлений) и своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия.

Кроме того, для дополнительного медицинского исследования у призывников, предназначенных в воинскую команду перед отправкой, непосредственно на областных сборных пунктах Департамента по делам обороны (ДДО) предлагаем предусмотреть ультразвуковое исследовани е органов брюшной полости. Для этого необходимо внести изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 620 "Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу", где нужно предусмотреть на областном сборном пункте кабинета ультразвуковой диагностики, - обратился он к депутатам.

А для улучшения предварительного медицинского изучения и последующего отбора приписного и призывного контингента, по его мнению, необходимо усилить взаимодействие с местными органами здравоохранения по достоверному обмену информацией о состоянии здоровья призывника

С этой целью нужно интегрировать в систему электронного здравоохранения МЗ РК и электронную систему местных органов военного управления. Это позволит призывной комиссии (председателю (членам) медицинской комиссии) иметь полный объем информации о здоровье призывника (обращение за медицинской помощью, какие обследования проходил, какие травмы и оперативные вмешательства имели место, у каких специалистов находился на диспансерном учете и т.д.) и избежать сокрытие информации о перенесенных заболеваниях в прошлом, - добавил он.

А вот передачу медицинской комиссии в конкурентную среду он называл нецелесообразной, обращая внимания, что армия и призывники – это стратегический вопрос безопасности государства.

Он также отметил, что проведение медицинского освидетельствования призывников возможно путем прямого заключения договора из одного источника без проведения конкурса на государственную закупку услуг.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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