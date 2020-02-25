А нам все равно: зайцы подрались в Нацпарке ВКО
Медведи, волки! Вы там осторожно! Эти двое очень опасные!
Фото : nevnov.ru25 февраля 2020, 12:41
В Алтайском лесничестве Катон-Карагайского национального парка на фотоловушку попала драка двух зайцев, передает zakon.kz.
Видео выложил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.
А нам все равно, а нам все равно! В Алтайском лесничестве Катон - Карагайского национального парка на фотоловушку попал бой двух зайцев. Медведи, волки! Вы там осторожно! Эти двое очень опасные! Битва титанов востока! - написал он.
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