Умер последний маршал Советского Союза

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1942 по май 1945 года Язов командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

С мая 1987 по август 1991 года Язов был министром обороны СССР. Под его руководством провели большую работу по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

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