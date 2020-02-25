Умер последний маршал Советского Союза
Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.
Фото : bb.lv/statja/v-mire25 февраля 2020, 12:42
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза.
За подвиги в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1942 по май 1945 года Язов командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.
С мая 1987 по август 1991 года Язов был министром обороны СССР. Под его руководством провели большую работу по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.
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