Кыргызстан и Таджикистан обменяются 23 гектарами земли
Это случилось впервые в истории двусторонних отношений.
Фото : gdb.currenttime.tv25 февраля 2020, 13:06
На заседании межправительственной комиссии Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы двух государств впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Азия-Плюс".
Таким образом, можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий, сдвинулись с "мертвой точки", - отметили в издании. - Половина территории обмена принадлежит Таджикистану, половина - Кыргызстану.
При этом, он не стал конкретно говорить по каким именно территориям сторонам удалось договориться.
Стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств.
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