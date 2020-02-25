Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кыргызстан и Таджикистан обменяются 23 гектарами земли

Это случилось впервые в истории двусторонних отношений.

Фото : gdb.currenttime.tv25 февраля 2020, 13:06

На заседании межправительственной комиссии Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы двух государств впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Азия-Плюс".

Таким образом, можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий, сдвинулись с "мертвой точки", - отметили в издании. - Половина территории обмена принадлежит Таджикистану, половина - Кыргызстану.

При этом, он не стал конкретно говорить по каким именно территориям сторонам удалось договориться.

Стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты