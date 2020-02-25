Кыргызстан и Таджикистан обменяются 23 гектарами земли

Это случилось впервые в истории двусторонних отношений.

На заседании межправительственной комиссии Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы двух государств впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Азия-Плюс".

Таким образом, можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий, сдвинулись с "мертвой точки", - отметили в издании. - Половина территории обмена принадлежит Таджикистану, половина - Кыргызстану.

При этом, он не стал конкретно говорить по каким именно территориям сторонам удалось договориться.

Стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств.

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