90 пострадавших, 2 убитых. В Индии мусульмане возмущены законом о гражданстве

Среди погибших один полицейский.

Не менее пяти человек погибли и около 90 получили ранения во время протестов в Нью-Дели, начавшихся из-за закона о гражданстве, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.

Противники и сторонники нового закона начали столкновения 24 февраля – накануне в результате стычек сгорела автозаправка и несколько автомобилей, погибли два человека, в том числе один полицейский.

Five killed as violent clashes erupt in New Delhi over citizenship law https://t.co/xgWWvnyg6y pic.twitter.com/SF9euuic3f — 92 News HD Plus (@92newschannel) February 25, 2020

"У некоторых из доставленных людей были огнестрельные ранения", - сообщил медик Раджеш Калра.

Беспорядки начались в районах Бхаджанпур, Мауджпур и Джаффрабад, находящихся примерно в 17 километрах от Хайдабард Хаус, где сегодня пройдет встреча Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и их совместная пресс-конференция.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Закрыты входы и выходы ряда станций метро. Полиция задержала несколько человек. В кварталы, охваченные столкновениями, переброшены усиленные наряды полиции, запрещены массовые собрания.

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