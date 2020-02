90 пострадавших, 2 убитых. В Индии мусульмане возмущены законом о гражданстве

Не менее пяти человек погибли и около 90 получили ранения во время протестов в Нью-Дели, начавшихся из-за закона о гражданстве, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в преддверии визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа.

Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.

Противники и сторонники нового закона начали столкновения 24 февраля – накануне в результате стычек сгорела автозаправка и несколько автомобилей, погибли два человека, в том числе один полицейский.

Five killed as violent clashes erupt in New Delhi over citizenship law https://t.co/xgWWvnyg6y pic.twitter.com/SF9euuic3f