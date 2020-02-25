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Африканца замотали пленкой для багажа в самолете

Бизнесмен заявил, что всегда делал документы в одном турагенстве, и только при аресте понял, что они фальшивые.

Фото : кадр видео25 февраля 2020, 14:25

На The Sun появилось видео с замотанным пленкой бизнесменом из Камеруна в самолете Turkish Airlines. Причиной тому послужила поддельная виза, передает zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, завернутого в багажную пленку мужчину прикрывает красной рубашкой, в то время как он зовет на помощь.

Эммануэль Фоссо Сомеон Чеджу рассказал, что он летел в командировку в Дубай, и хотел покинуть аэропорт Стамбула во время восьмичасовой пересадки, чтобы прогуляться. Но сотрудники паспортного контроля задержали его, заявив, что виза у него поддельная.

Бизнесмен заявил, что всегда делал документы в одном турагенстве, и только при аресте понял, что они фальшивые.

Эммануэль сообщил, что полицейские попросили его подписать бумаги на турецком языке, содержание их он не понимал, поэтому отказался подписывать, попросив адвоката. Также у туриста конфисковали 2400 долларов.

Пострадавший заявляет, что подвергся жестокому обращению со стороны полицейских. Например, они набивали его рот салфеткой и пытались заклеить его скотчем, чтобы тот не успел сказать что-то окружающим.

Мужчину отправили на родину рейсом той же авиакомпании. Оказалось, что его партнеры тоже были задержаны из-за поддельных документов.


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