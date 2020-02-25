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На 3 года лишили свободы мужчину за избиение психолога в Алматы

Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей за моральный ущерб, в ее пользу взыскана сумма в размере 2 млн 961 тыс. тенге.

Фото : Facebook/Диана Снегина25 февраля 2020, 14:33

В Турксибском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который в июле прошлого года беспричинно избил тренера женской практики во дворе ее дома, передает zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — сообщили в пресс-службе суда.

Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей за моральный ущерб, в ее пользу взыскана сумма в размере 2 млн 961 тыс. тенге.

Напомним, о совершенном тогда покушении на жизнь Светланы Донченко рассказала ее подруга.

Казахстанская радиоведущая поведала, что на психолога намеренно напал трижды судимый мужчина, который позже отрицал свою причастность к нападению.

Вчера стало известно, что нападавшего признали виновным по двум статьям УК РК "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Приговор суда не вступил в законную силу.


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