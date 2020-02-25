Перепутал газ и тормоз. Toyota опрокинулась в Алматы

Очевидцы помогли выбраться водителю опрокинувшегося автомобиля.

В Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Гагарина произошло ДТП. Пострадавших нет, передает zakon.kz.

Сообщается, что Hyundai протаранил Toyota. От удара машину отбросило в сторону, после чего она опрокинулась набок.

Со слов водителя Hyundai, он перепутал газ с тормозом.

Пострадавших в результате ДТП нет. Скорая, которая проезжала мимо, оказала первую медицинскую помощь водителям.

Отмечается, что очевидцы помогли выбраться из машины водителю опрокинувшегося автомобиля.

Сейчас движение по Гагарина в южном направлении отсутствует, движение временно перекрыли.

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