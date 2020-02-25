Беларусь потеряла 2 млрд долларов из-за "грязной" нефти из России

Результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами - Макей.

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд 55 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление.

"К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами", - отметил он.

На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн, - констатировал Владимир Макей. - Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере.

"Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн", - пояснил министр.

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