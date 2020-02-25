Вывоз органов и тканей за пределы страны будет предусмотрен только для казахстанцев

Неопознанные трупы не признаются в качестве анатомического дара – мажилисмен.

При обсуждении проекта нового кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Зауреш Аманжолова выделила самые главные вопросы, которые вызывают большой резонанс в обществе, сообщает zakon.kz.

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Кроме трансплантации, мажилисмен остановилась на таких вопросах, как вывоз органов и тканей за пределы Казахстана, искусственное поддержание жизнедеятельности человека, анатомический дар, вакцинация.

Вывоз органов и тканей за пределы Казахстана. Здесь мы четко определили, что донорство будет предусмотрено только для граждан Республики Казахстан, которые на данный момент находятся за пределами страны. Для иностранных граждан запрещено вывозить органы, пояснила депутат.

Меры искусственного поддержания жизнедеятельности человека. Рабочая группа пришла к консенсусу, что такие меры могут быть прекращены только при наступлении биологической смерти и необратимости смерти головного мозга. "Если этот человек идет на трансплантологию, то, конечно, консилиум решает этот вопрос", - уточнила Аманжолова.

Большой резонанс среди населения вызвал вопрос, продолжать ли искусственную вентиляцию легких за счет родственников, то есть за оплату, если уже диагностирована смерть мозга. "Этот пункт мы исключили, мы оставляем тот вариант, когда для этого нужно будет согласие родственников", - говорит мажилисмен.

Анатомический дар. Как пояснила парламентарий, "сегодня судебно-медицинская экспертиза передана в Министерство юстиции и трупы неизвестных умерших, которые были найдены, сразу передаются на судмедэкспертизу, где специалисты вскрывают их и дают заключение. Мы говорим о тех случаях, когда больной поступил в стационар и в стационаре наступила его смерть. Неопознанные трупы не признаются в качестве анатомического дара. Признаются только трупы тех умерших, в отношении которых установлены личности. И то если будет письменное согласие родственников или законных представителей, а также если человек еще при жизни написал о своем согласии, или если отказываются от захоронения трупа, такое тоже бывает".

Вакцинация. Разработчики кодекса четко расписали, что входит в обязательную вакцинацию и что входит в добровольную вакцинацию. Также ужесточаются требования к качеству вакцин. По словам депутата, в последнее время мы получаем только качественные вакцины, и в государственные и частные медицинские организации поступает одна и та же вакцина. "Никто не может самостоятельно завезти в страну вакцину, которая не зарегистрирована у нас и не прошла лекарственную экспертизу. Усиливается контроль над ввозом, доставкой, транспортировкой, хранением, то есть над соблюдением всей холодовой цепи", - комментирует депутат.

Что касается вопроса допуска невакцинированных детей к дошкольным учреждениям, то, исходя из понятия коллективного иммунитета, мажилисмен пояснила: "Мы изучили мировой опыт и пришли к консенсусу, что если в группе до 95 процентов детей вакцинированы, а пять процентов не вакцинированы, то мы можем допускать".

Торгын Нурсеитова

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