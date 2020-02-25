Кто в Алматы может получить адресную социальную помощь в новом формате

В январе принято заявлений от 3200 семей, выплата произведена 2,5 тыс. семьям

С 5 января акимат Алматы ведет прием документов от малообеспеченных, многодетных семей, претендующих на получение адресной социальной помощи (АСП) в новом формате. Он появился во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Основной принцип – государство теперь помогает тем, кто действительно нуждается в помощи. Сколько человек в Алматы уже получили АСП, сообщили на брифинге, передает zakon.kz.

По данным Управления социального благосостояния Алматы, на сегодня принято документов с заявлениями на назначение адресной соцпомощи от 4256 семей (около 20 тыс.человек). В январе принято заявлений от 3200 семей, выплата произведена 2,5 тыс. семьям из них (по итогам января). Во всех центрах соцблагосостояния находятся пункты приема документов, в том числе в Центре занятости "Бакытты отбасы".

АСП рассчитывается индивидуально на каждую семью, как таковых фиксированных сумм нет. АСП в виде разницы между доходом и 70% от прожиточного минимума. У нас в городе 70% от прожиточного минимума это 23 633 тенге, если среднедушевой доход не превышает этой суммы, что семья является потенциальным получателем АСП. Разница на каждого человека высчитывается, - отметил и.о. заместителя руководителя Управления социального благосостояния Данияр Алкебайулы.

Основное отличие нового формата АСП- обязательство в трудоустройстве. Если имеется отказ от трудоустройства, АСП не назначается.

Также в 2020 году внедрен гарантированный социальный пакет. Дети дошкольного возраста (1-6 лет) из семей, получающих АСП, будут обеспечиваться детским питанием и гигиеническими принадлежностями

Как только начнется выдача (ожидается, что до конца недели все будет согласовано) будет обнародована информация о месте и порядке получения.

С сентября школьникам из семей, получающих АСП (6-18 лет), начнут выдавать школьную форму и канцелярские товары.

Известно, что в Алматы более 20 тыс. детей из малообеспеченных и многодетных семей, и ранее, и сейчас они обеспечиваются бесплатным школьным питанием.

Есть много вопросов, когда говорят, что "вы ужесточили", поэтому снижается (число получателей АСП – Авт). Но есть дополнительные причины. С 1 мая 2019 года у нас запущен городской Центр "Бакытты отбасы" (социальный центр для малообеспеченных семей – Авт), где обслуживаются многодетные семьи, матери, женщины, которые находятся в (трудной) ситуации, есть потребность. По поручению акима открыты аналогичные центры во всех 8 районах. Основам предпринимательства в прошлом в них обучились 6900 человек по программе "Жас кәсіпкер"(…), получили гранты 2817 семей, они уже открывают свои дела. Из них многодетных 617, малообеспеченных 416 по итогам прошлого года, на этот год у наса тоже планы очень оптимистичные, как с республиканского бюджета нам деньги направят, мы уже начнем выдавать гранты, микрокредиты, кто захочет бизнес открывать, мы им готовы помочь, - сказал он.

За счет спонсорской поддержки 129 женщин открыли свои дела на дому при помощи спонсорской поддержки.

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