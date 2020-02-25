В Казахстане растет число иностранных работников

Несмотря на рост прибывающих, количество правонарушений в 2019 году в сравнении с 2018 годом сократилось на 13,3%.

За последние пять лет увеличивается поток иностранной рабочей силы в Казахстан, сообщил на встрече с депутатами Сената первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент zakon.kz.

"За последние 5 лет ощущается увеличение потока иностранцев в Казахстан. В 2015 году в страну прибыло 4,6 млн иностранцев, в 2019 году это количество составило 6,2 млн", — сообщил Кожаев.

По его словам, из 6,2 млн человек, около 2 млн проходят транзитом в Российскую Федерацию, 90% из всех прибывающих граждане СНГ.

Как показывает практика, основной целью прибытия всех граждан из-за рубежа является осуществление трудовой деятельности, — уточнил замглавы МВД.

Он добавил, что 20 тыс. рабочих прибыли по разрешениям, выданным юридическим лицам, 531 оформили разрешение на работу у физических лиц, остальные – граждане ЕАЭС, для которых разрешение на работу не требуется.

"За нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечены 94 тыс. иностранца, более 11 тыс. выдворены из страны. В отношении 35 тыс. сокращены сроки пребывания. Всего количество правонарушений в 2019 году в сравнении с 2018 годом сократилось на 13,3%. В прошлом году полицией возбуждено 100 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, из них 25 направлены в суд. Иностранцами совершено 2348 преступлений, что составляет менее 1%", — отметил Кожаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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