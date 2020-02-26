Дворец Республики в марте приглашает на лучшие концерты казахстанских и зарубежных звезд

Подарите себе и своим близким хорошее настроение.

Феерия звука, света и теплая атмосфера ожидают жителей и гостей южной столицы в легендарном зале Алматы, сообщает zakon.kz.

Весенние праздники встречайте вместе с нами! Уважаемые жители и гости города Алматы! Дворец Республики приглашает вас в марте месяце на лучшие концерты казахстанских и зарубежных звезд. Подарите себе и своим близким хорошее настроение! - говорится в сообщении пресс-службы КГКП "Алматы әуендері".

Билеты можно приобрести в кассах Дворца Республики и на официальном сайте без комиссионных сборов и переплаты.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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