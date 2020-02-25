Казахстанка стала радиоведущей в США: Как дотянуться до звезд

Американская мечта – не такая, какой ее показывают в кино.

24-летняя девушка из Казахстана Ботагоз Толепберген в 16 лет уехала на учебу в Чехию, успешно отучилась на факультете коммуникаций в маркетинге, вернулась на Родину и спустя год уехала с мужем в США. Несмотря на то, что ее специальность больше направлена на продажи, она нашла себя в творческой сфере и сейчас работает… радиоведущей на одной радиостанции в Чикаго. Корреспондент zakon.kz записал ее удивительную историю пути к американскому радиоэфиру и узнал, что такое "американская мечта".

- Начну с главного вопроса. Как вы попали на американское радио, что это за радио, был ли кастинг?

- Дело в том, что в США есть русскоговорящая община. Более 30 лет в Чикаго на волне 1240 AM вещает одна из самых больших русских радиостанций в США.

Причем, на этой радиостанции люди не просто ведут программы в прямом эфире, они еще выпускают еженедельные газеты и журналы.

Недавно я узнала, что на радио ищут женский голос. Обратилась к ним, пригласили попытать счастье. До меня они пробовали несколько женских голосов, но никого из них не утвердили. Когда я пришла на радио, познакомилась со всей командой, мне сказали, что через 6 минут мы выходим в эфир, который будет длиться 15 минут, и нужно выбрать, о чем я буду говорить это время. Нас было трое, эфир в формате диалога. Я выбрала тему социальных сетей, как они негативно влияют на нашу жизнь, могут ли вызывать депрессию. Я сама через это прошла и почувствовала, что социальные сети не всегда есть хорошо. Это отличная площадка для стартапов, но уходить туда с головой лучше не стоит.

До сих пор помню этот момент: надела наушники, включился микрофон и я в ту же секунду поняла, что это мое, мне здесь нравится, я нашла себя. Когда мы завершили прямой эфир, первое, что мне сказали люди с 35-летним опытом в медиа на радиостанциях и ТВ по всему миру, что я отработала на 5 баллов из 5. Я ни в коем случае не хочу показаться самовлюбленной, самонадеянной, но такими были отзывы от маэстро радиостанции. Они оценили дикцию, технику речи, их все устроило. Такой вот быстрый, динамичный кастинг, сразу бросили меня в самый разгар событий. Я немного опешила, но быстро собралась и поняла, что все-таки это мое призвание.

- Вещание радиостанции полностью местное, или есть часы ретрансляции эфира из Москвы?

- Радио вещает по всем штатам США, также люди могут скачать приложение, доступное на всех площадках, либо можно слушать радио онлайн. Из Москвы ретрансляции эфира нет.

- Есть ли уже первые отзывы слушателей? Что-то советуют люди вам?

- Люди дозваниваются в прямой эфир. Из последних разговоров запомнился звонок от молодого мужчины, который рассказал, что его дочка влюбилась в мой голос. Я этому приятно удивлена, никогда не думала, что мой голос будет интересен. Безусловно, люди всегда советуют, говорят не только о положительных вещах, не обходится без критики. Рекомендуют больше говорить от себя, озвучивать свои мысли, чаще общаться с радиослушателями, мне кажется, в любой стране слушатели хотят больше прямых эфиров с живым общением, каждый хочет попасть в эфир.

- Приходилось ли вам ранее проходить курсы по технике речи?

- К моему большому сожалению, на данный момент пока еще я не проходила никакие курсы по технике речи, но у меня это в планах. Тем более, я понимаю, что нужно поработать над правильным построением предложений. Я хотела бы пробовать себя в других масс-медиа, не ограничиваться радио, поэтому без развития своих навыков никуда. Именно то, что мне сейчас советуют маэстро радио – читать побольше книг и ежедневно увеличивать свой словарный запас.

- Ранее пробовали себя на радио или телевидении?

- Когда я жила в Казахстане, вела свой проект, это был мой первый опыт работы перед камерой, программа транслировалась на Youtube-канале с большим количеством подписчиков. Весь сценарий прорабатывала я сама совместно с группой режиссеров, продюсеров. Благодаря этому опыту я поняла, что все-таки это мое, я хочу быть частью медиа (телевидения, радио - Прим.Авт), заниматься творчеством. Уехав из Казахстана, я долгое время не могла себя найти, и сделала это в тот день, когда пришла на радиостанцию в Чикаго.

- Какую музыку сами любите слушать? Кто ваши любимые исполнители?

-Я всегда боюсь этого вопроса, потому что ответ может удивить всех. Люблю слушать абсолютно разную музыку, от русского Юрия Антонова и Ирины Аллегровой до групп Kings of Leon, Backstreet Boys. В плане музыки я всеядна, могу слушать все, даже тяжелый рок, Rammstein.

- Как давно вы находитесь в США? Помимо радио, приходится ли сейчас работать где-то еще?

- В США мы с супругом живем 2,5 года. До того, как я устроилась на радио, ошибочно думала, что функции радиоведущего заключаются лишь выходом в прямые эфиры и разговором со слушателями. На самом деле, когда столкнулась с этой работой, поняла, что многие вещи, которыми занимается радиоведущий, остается за эфиром. Да, радиоведущие работают в офисе, занимаются, как и все люди. 70% времени радиоведущего занимает подготовка к прямому эфиру. Мы подбираем программы, музыку, у меня есть на радио 3 своих программы, которые от А до Z придумываю и редактирую сама.

- А еще же подборка музыки на каждый час…

- Пока еще не занимаюсь подбором музыки, но к этому я чуть-чуть попозже приду. Несмотря на это, сейчас я занята с утра до вечера. Когда я дома, все равно ищу интересные темы, думаю над программами, которые могут заинтересовать слушателя. Быть радиоведущим – это не просто говорить в прямом эфире несколько часов. Если честно, очень много нюансов.

- К чему пришлось привыкать, когда только начали жить в Америке?

- Я с 16 лет жила в Чехии, пока училась, поэтому мне легче сравнить американскую жизнь с европейской. И разница, как ни странно, есть. В чем она проявляется? Элементарно, в аренде жилья.

Когда приезжий человек приходит снимать квартиру в любом американском штате, он сильно удивится, что квартиры здесь без мебели, очень редко можно найти потолочный свет, практически в каждой квартире висят жалюзи, нет карнизов, штор. Банкоматы – все это делается, не выходя из машины: ты подъезжаешь к мобильному банкомату, открываешь окно и проводишь всевозможные операции, не выходя из своей машины.

Люди здесь вежливые, работу нужно искать немного иначе, нежели в Европе. Честно говоря, спустя 2,5 года жизни здесь не скажу, что полностью привыкла к Америке, но меня очень радует, что здесь смогла раскрыть свой талант.

- Что для вас "американская мечта"?

-Это реализация в творческом плане. Все-таки, в наших постсоветских странах людям непросто занимать творческие позиции, которые, помимо удовольствия, приносили бы еще и доход. В Казахстане я бы никогда бы не подумала, что профессионально себя свяжу с медиа, ТВ или радио, для меня это было высшей материей. Был опыт, да, но он продлился недолго, и все, но о профессиональном будущем в медиа я не мечтала.

Здесь же, в США, большие возможности для самореализации именно в творчестве. К примеру, если человек работал всю жизнь проработал в банке, но потом понял, что все-таки он любит больше вышивать крестиком, то он может без проблем осуществить свою мечту и вышивать крестиком профессионально, зарабатывая хорошие деньги и при этом получать удовольствие от этого занятия.

Но нельзя забывать, что при всем при этом американская мечта – не такая, какой ее показывают в кино. "Ты поехал в Америку, всего добился, у тебя сразу миллионы на деревьях растут" – это неправда. Здесь, как и в любой стране, нужно работать, не покладая рук, мечтать, как и везде, и все мечты сбудутся.

На данный момент моя американская мечта потихоньку начинает сбываться, я сделала важный шаг и планирую развиваться дальше.

Альберт Ахметов

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