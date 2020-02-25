Четыре иностранца погибли в ДТП в Актюбинской области

Авария произошла 25 февраля примерно в 13:00 часов на трассе в районе поселка Ульке.

В Актюбинской области на автодороге “Карабутак–Костанай” произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает zakon.kz.

Авария произошла 25 февраля примерно в 13:00 часов на трассе в районе поселка Ульке. По предварительным данным, минивэн “Honda” c армянским учетом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой машиной “Volvo”. Фурой управлял 52-летний житель Алматинской области, - сообщила Polisia.kz.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины “Honda”, оказавшиеся гражданами Республики Таджикистан, погибли на месте происшествия.

Департамент полиции еще раз предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о соблюдении требований дорожных знаков и учитывать дорожно-метеорологические условия.

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