"Барыс": Гатиятов и Некряч дебютировали в КХЛ, Саян Данияр и Кудрявцев в сезоне

Такой оказалась игра "Барыса" с "Адмиралом".

Матч с "Адмиралом" получился для "Барыса" не только успешным, но и запоминающимся. Команда одержала уверенную победу, а несколько игроков осуществили свои полноценные дебюты в Континентальной хоккейной лиге, передает zakon.kz.

Артур Гатиятов

20-летний уроженец Сатпаева находится в системе "Барыса" уже более пяти лет. В 2019-м Гатиятов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на молодёжном чемпионате мира в Виктории и Ванкувере. Более того, 8 (5+3) очков в 6 играх позволили ему занять третье место в списке самых результативных игроков первенства. Текущий сезон Артур Гатиятов провёл в "Номаде" в новом для себя турнире – Высшей хоккейной лиге. На его счету 13 очков (2+11) в 46 играх регулярного чемпионата. В первой игре в КХЛ Артур Гатиятов провёл на льду двенадцать с половиной минут и отметился двумя бросками.

В Номаде закончился сезон. Нам скинули список игроков, кто отправится в поездку с первой командой. Провели с "Барысом" две тренировки и улетели в поездку. Волнения не было. Ну, может быть, чуть-чуть. А так дебют удался. Главное, что победили и выполняли установку тренера, - сказал хоккеист пресс-службе "Барыса".

Антон "Анатолий" Некряч

Антон Некряч, как и Гатиятов, перебрался в "Барыс" в 2015-м. Долгое время нападающий выступал за "Номад", а перед стартом минувшего сезона решил попробовать свои силы в атырауском "Бейбарысе". Это решение положительно сказалось на карьере Антона – он набрал 42 (22+20) очка в 57 играх (лучший снайпер команды), выиграл Чемпионат Казахстана и получил вызов в Национальную сборную Казахстана на домашний чемпионат мира в первом дивизионе. Вернувшись в "Барыс" перед текущим сезоном, Некряч ожидал своего дебюта в первой команде, но летняя травма вывела его из строя до декабря. Форму он набирал в ВХЛ, а в конце февраля дождался долгожданного вызова в главную команду. В матче с "Адмиралом" Некряч провёл на льду 12 минут, нанеся три броска по воротам хозяев.

"Дебют сложился неплохо, главное, что команда выиграла. Много моментов создали нашим звеном, обидно, что не реализовали их. Надо добавлять. Последние полгода проходили буднично. После травмы расстроился, но так бывает, надо было работать, восстанавливаться и набирать форму, ведь жизнь на этом не заканчивается. После матча внутри чувство облегчения. Дебют состоялся, небольшой штамп можно поставить. Теперь работать, чтобы закрепиться", - цитирует игрока пресс-служба.

Саян Данияр

Саян свой первый матч в КХЛ сыграл ещё два года назад. Это была заключительная игра регулярного чемпионата против "Авангарда" (3:4), в том сезоне, "Барыс", как известно, в плей-офф не вышел. В текущей кампании 20-летний форвард, как и "Номад", дебютировал в ВХЛ, показав очень солидную и зрелую игру для своего возраста. Данияр стал лучшим в команде по показателю полезности (+1), сыгранным матчам (53), занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров – 21 (9+12) очков. В дебютном матче сезона в КХЛ Саян Данияр провёл на льду почти 10 минут, заработал на себе удаление и нанёс один бросок.

Сергей Кудрявцев

После успешного сезона 2016/17 вратарь сборной Казахстана перебрался из "Торпедо" в "Барыс". Однако за два сезона Кудрявцев провёл всего 22 матча за первую команду, чаще выступая в "Номаде". В игре с "Адмиралом" Сергей отразил 22 броска по своим воротам, не справившись лишь с ветераном Константином Глазачевым при выходе "1 в 0".

Самат Данияр

Старший из двоюродных братьев Данияров уже успел дебютировать в КХЛ в нынешнем сезоне. Но в октябрьских матчах против "Северстали" и "Локомотива" на счету 21-летнего защитника в общей сложности лишь 1:53 на льду. Игра с "Адмиралом" стала первой полноценной для воспитанника столичного хоккея в Континентальной хоккейной лиге. 11 минут игрового времени – хороший фундамент для предстоящих достижений.

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