Найдена дорога, претендующая на звание худшей
Речь идет о Тверской области, участке Молоково - Сандово.
Фото : Полина Голубкова25 февраля 2020, 17:38
Дорогу, претендующую на звание худшей, нашли в России, передает zakon.kz.
Речь идет о Тверской области, участке Молоково - Сандово.
Как пишет tvtver.ru, видео дороги между Молоково и Сандово опубликовала Полина Голубкова в группе "Подслушано у водителей.Тверь". Женщина говорит об опасности на этом участке и просит водителей быть осторожнее.
Картина вызвала бурное обсуждение. Кто-то узнал в рытвинах и собственные дороги.
При этом многие настроены оптимистично, отмечая, что из-за того, что там сильно не разгонишься - меньше аварий.
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