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Найдена дорога, претендующая на звание худшей

Речь идет о Тверской области, участке Молоково - Сандово.

Фото : Полина Голубкова25 февраля 2020, 17:38

Дорогу, претендующую на звание худшей, нашли в России, передает zakon.kz.

Речь идет о Тверской области, участке Молоково - Сандово.

Как пишет tvtver.ru, видео дороги между Молоково и Сандово опубликовала Полина Голубкова в группе "Подслушано у водителей.Тверь". Женщина говорит об опасности на этом участке и просит водителей быть осторожнее.

Картина вызвала бурное обсуждение. Кто-то узнал в рытвинах и собственные дороги.

При этом многие настроены оптимистично, отмечая, что из-за того, что там сильно не разгонишься - меньше аварий.


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