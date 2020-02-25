Елжан Биртанов: Фактически мы полностью переписали кодекс о здоровье

Отечественная медицина требует серьезных изменений.

Последние два года в Казахстане идет бурное обсуждение кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Глава данного ведомства Елжан Биртанов считает, что сейчас этот процесс ни в коем случае нельзя тормозить, откладывать, сообщает zakon.kz.

Как отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов на круглом столе в Алматы, по новому кодексу о здоровье "было предложено много новелл, фактически мы полностью его переписали". Говоря об основной цели кодекса, министр подчеркнул: "Когда мы реализовывали программу развития здравоохранения "Денсаулык на 2016-2019 годы", где многие идеи были направлены на совершенствование системы здравоохранения и качество медицины, ее сложно оказалось реализовать, потому что требовалось изменение закона. И мы неоднократно ходили в Парламент и меняли нормы, в основном связанные с внедрением обязательного социального медицинского страхования. Но мы не могли внести еще больше правок, потому что есть правило, в каких случаях можно менять весь закон. Поэтому нам приходилось все время откладывать, но мы эту работу параллельно вели и вот, наконец, этот проект родился и уже второй год обсуждается. И это, безусловно, влияет на качество кодекса в лучшую сторону".

Как известно, прошлой осенью законопроект по новому кодексу о здоровье дошел до Мажилиса, где он также много обсуждался и, как отметил министр, и дальше будет обсуждаться, до подписания Президентом.

- Есть ряд статей, которые являются предметом спора в любой стране, в любом обществе, поскольку есть полярные противоположные точки зрения, - считает Елжан Биртанов. - Например, презумпция согласия на изъятие органа или обязательная вакцинация. Дискуссии на эту тему ведутся во многих странах мира, но, тем не менее, решение нужно принимать и нужно принимать, исходя из позиции не только медиков, но и общества, насколько оно готово принять новые нормы.

Министр напомнил, что буквально за последние полгода было несколько петиций, обращений в отношении данного кодекса и по ним разработчики тщательно работали и продолжают работать. Он считает, что сейчас этот процесс ни в коем случае нельзя тормозить, откладывать. Это самое главное, на его взгляд.

- Отечественная медицина требует серьезных изменений, для этого необходимо нормативное поле, - комментирует главный врач страны. - Это и вопросы охраны и профилактики здоровья, и ответственность самого человека за свое здоровье, это и вопросы ответственности государства и всей системы здравоохранения, ее совершенствования. Без этих изменений развития медицины не будет. Поэтому мы сегодня приняли очередную программу развития медицины до 2025 года и нам очень важен этот кодекс, который позволит реализовать все намеченные меры и сделать нашу медицину достойной, такой, какой ее ожидают наши граждане.

Елжан Биртанов особо поблагодарил депутатов, которые, по его словам, много выезжали в регионы, встречались с населением и обсуждали вопросы развития медицины и дали очень много поправок и предложений в кодекс.

- Сегодня в мире очень тревожная эпидемиологическая ситуация, она буквально каждый день меняется и у правительств стран должны быть меры для защиты своих граждан, - резюмировал министр. - Мы буквально на днях обсуждали с Премьер-министром, какие меры необходимо принять для защиты наших граждан от коронавируса. И нужно понимать, что бывают ситуации, когда правительство вынуждено принимать очень жесткие меры, когда это касается охраны здоровья всего населения.

Торгын Нурсеитова

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