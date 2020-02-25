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Единый техрегламент разработают для электронных сигарет в ЕАЭС

Это различные вейпы, изделия с нагреваемым табаком и многое другое.

Фото : rambler.ru25 февраля 2020, 17:44

С целью унификации регулирования никотиносодежащей продукции на всем пространстве ЕАЭС Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о внесении изменений в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, передает zakon.kz.

В настоящее время в отношении никотиносодержащей продукции и безникотиновых жидкостей для систем доставки никотина отсутствуют обязательные требования как в рамках ЕАЭС, так и в рамках законодательств государств-членов ЕАЭС.

На сегодня на наших рынках все больше и больше появляются новые виды никотиносодержащей продукции, которая никак не регулируется в рамках ЕАЭС. Это различные вейпы, изделия с нагреваемым табаком и многое другое. Принятое решение позволит дать старт к разработке единого технического регламента, - пояснила вице-министр торговли и интеграции Ж. Кушукова.

Как отметили в министерстве торговли и интеграции, наличие таких требований к никотиносодержащей продукции позволит устранить с рынка продукцию, которая содержит ингредиенты, опасные для здоровья человека, аэрозоль которой содержит вредные вещества в концентрациях, превышающих установленные пределы ипродукцию в упаковке, не защищенную от вскрытия детьми, а также от протекания.

"В целом, включение данной продукции в Единый перечень позволит сформировать правовое регулирование выпуска в обращение никотиносодежащей продукции", - заключили в МИИР.


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